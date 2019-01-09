Batı Akdeniz kışı hissediyor

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz şehirleri Antalya, Burdur ve Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Antalya'da okulların tatil edildiği Akseki ve İbradı ilçelerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü, kar kalınlığının ise 15-20 santimetreye ulaştığı kaydedildi.Isparta'ya bağlı Gelendost, Keçiborlu, Gönen, Senirkent ve Atabey ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı eğitim ve öğretime ara verildi. Uluborlu ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Hava sıcaklığı eksi 4'e düşen Burdur'da ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ile Yeşilova ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildi.