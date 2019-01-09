Çocuklar suçtan müzikle korunuyor

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Kepez ilçesinde ekonomik düzeyi düşük ve suç riski altında olan çocukların müzik eğitimi aldığı Müzik Atölyeleri 2019'un ilk konserini Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde verdi. Konsere, proje ortakları olan Kepez Belediyesi, Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenci velileri katıldı.Proje kapsamında 350 çocuk piyano, gitar, bağlama, keman gibi enstrümanları çalmayı öğreniyor. Proje ile çocukların özgüvenlerinin gelişmesi amaçlanıyor. Ayrıca müzik eğitimi alarak ortak organizasyonlara imza atan çocuklar, grup çalışması ve işbirliğinin önemini kavrıyor.