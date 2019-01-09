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Dehşeti yaşadılar

Kayseri’de sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle 9’uncu sınıf öğrencisi Mehmet Özer’in ölüm haberi tüm Türkiye’yi üzerken, ’nın 2 ilçesinden saldırı haberleri geldi

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Dehşeti yaşadılar
Antalya'nın Elmalı ve Alanya ilçelerinde birer hafta arayla köpek saldırısına uğrayan Metehan Yalman (8) ve Fatma Sarı (67), aynı hastane odasında tedavi görüyor. Metehan 3 köpeğin saldırısı nedeniyle bacaklarından ağır yaralanırken, 2 köpeğin saldırdığı Fatma Sarı'nın ise kafa derisi 2 yerden koptu.

TORUNUNA GİDİYORDU
Alanya ilçesinde oturan Fatma Sarı yaşadığı dehşeti anlattı. Kızı Gülsüm Teke ile 11 yaşındaki torunu Melek'i servisten aldığını anlatan Sarı, komşusuna ait 2 köpeğin saldırısına uğradıklarını anlattı. Sarı, "Neyse ki Melek kaçıp kendini kurtardı. Çığlıklar üzerine gelen vatandaş beni köpeklerden kurtardı" dedi. Sarı'nın komşularından şikayetçi olduğu öğrenildi. Elmalı ilçesinde ilkokul 2'ncisi sınıf öğrencisi Metehan Yalman ise amcasının evine giderken saldırıya uğradığını söyledi. 3 köpeğin saldırısından çığlıklar üzerine gelen komşuları tarafından kurtarılan Metehan Yalman, "Bir anda üzerime atladılar. 3'ü de komşumuza ait köpekler. Yere düştüm ve ısırmaya devam ettiler. 2 bacağımda derin yaralar var" dedi.

DOKU NAKLİ YAPILACAK
Hastaları takip eden Uzm. Dr. Asım Uslu, Metehan Yalman'ın sol bacağında çok derin yaralar ve doku kaybı olduğunu, sol dizini de tendon yaralanması nedeniyle açamadığını söyledi. Uslu, "Bacağındaki doku kaybını da yama yaparak kapatacağız" dedi. Uslu, Fatma Sarı'nın da kopan 2 parça saç derisini yerine diktiklerini, durumunun iyi olduğunu söyledi.
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Dehşeti yaşadılar
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