Denizlerimizi dev yatırımlar kurtardı

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Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Antalya genelinde arıtmalara yaptığı yatırımlar ve işletmedeki başarısı, son beş yılın sorunsuz geçmesini sağladı. 265 milyon TL maliyetle şehre kazandırılan 32 arıtma tesisi tam kapasite hizmet veriyor. Tüm ilçelerdeki arıtma sorunlarını tek tek çözen ASAT, gerek rehabilite ettiği gerek yeniden inşa ettiği arıtma tesisleriyle Akdeniz'i ve biyolojik yaşamı gözü gibi koruyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ilk görev döneminde Muratpaşa ilçesinde hizmete açtığı Lara İleri Atık Su Arıtma Tesisi bunun ilk örneklerinden oldu. Altı arıtma üstü futbol sahası şeklindeki tesis, her yıl Antalya'ya kamp yapmaya gelen futbol takımlarını ağırlıyor. Türel'in ikinci döneminde de Manavgat, Alaya, Serik, Kemer, Kaş ve Demre gibi turizm merkezlerinin yetersiz kalan arıtma tesislerinin kapasiteleri arttırıldı. En büyük yatırımların başında 79 milyonluk yatırımla Manavgat ve Kumköy Arıtma Tesisleri geldi. Manavgat'ta turizm nedeniyle kapasitesi dolan arıtma yenilenerek bir çevre felaketinin önüne geçildi.