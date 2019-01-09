Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferle ilgili konuştu. Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar Ozan Tufan'ı kiraladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, transferlerin devam edeceğini kaydetti.
Çavuşoğlu, "İnşallah önümüzdeki günlerde takıma 2 veya 3 oyuncu daha takviyemiz olacak" diye konuştu. BU SEZON LİGİN ÇITASI YÜKSELDİ
Ligi en az 40 puanla kapatmak istediklerini açıklayan Hasan Çavuşoğlu, "Geçen sene 40 puan ile kapanış yaptık. Bir önceki sene de öyleydi. Bu sene de en az 40 puan almayı hedefliyoruz. Tabi bu sene lig çok daha farklı ve çıtasının biraz daha yükselme durumu var. İlk yarı itibariyle bunu gördük zaten.
Takımların hepsi birbirini yenecek güçte olduğu için bu sene biraz daha sıkıntılı bir süreç var. İnşallah ikinci yarıda çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. SERGEN YALÇIN DÖNDÜ
Kampın çok iyi şekilde devam ettiğini anlatan başkan Çavuşoğlu, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ilk yarının bitimi itibarıyla kurstaydı ve önceki akşam da dönerek çalışmalara başladı. Burada çok iyi bir atmosfer var. Türkiye'de hiç olmayan bir zeminde idman yapıyor takım"
dedi.