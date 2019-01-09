BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferle ilgili konuştu.Çavuşoğlu, "İnşallah önümüzdeki günlerde takıma 2 veya 3 oyuncu daha takviyemiz olacak" diye konuştu.Ligi en az 40 puanla kapatmak istediklerini açıklayan Hasan Çavuşoğlu, "Geçen sene 40 puan ile kapanış yaptık. Bir önceki sene de öyleydi. Bu sene de en az 40 puan almayı hedefliyoruz.Takımların hepsi birbirini yenecek güçte olduğu için bu sene biraz daha sıkıntılı bir süreç var. İnşallah ikinci yarıda çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Kampın çok iyi şekilde devam ettiğini anlatan başkan Çavuşoğlu,dedi.