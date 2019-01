Herakles evinde mutlu

BUGÜN NELER OLDU

İsviçre'den ait olduğu topraklara getirilen Herakles Lahdi, Antalya'da ilgiyi arttırdı. Lahiti görmek için yurtdışından ve yurtiçinden özel olarak şehre gelenler var. 50 yıl önce Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde kaçak kazılarla bulunarak yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun uğraşları sonucu 2016 yılında Türkiye'ye getirildi. Anayurdunda sergilenen lahit Antalya Müzesi'ne olan ilgiyi de arttırdı. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist Antalya'ya gelirken Herakles Lahdi'ni görmeden gitmiyorlar. Lahdin sergilendiği Antalya Müzesi'nde ziyaretçi akını yaşanırken, turistler özellikle Herakles'in sergilendiği bölüme ilgi gösteriyor. Gelen turistlerin bolca fotoğraf çekip, özçekim yaptıkları lahdin önü gün içerisinde hep kalabalık görünüyor.Herakles Lahdi'nin müzeye getirilmesi ile birlikte müzeye olan ilgi her yıl artıyor. 2018 yılı içerisinde müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 150 bini aşarken, her 3 kişiden biri Herakles Lahdini görmek için müzeyi ziyaret ediyor. Lahdin getirildiği 2016 yılının Eylül ayında ziyaretçi sayısı 6 bin 303, 2017 yılında Eylül ayında 9 bin 912 ziyaretçiyken, 2018 yılında toplamda müzeyi 150 bin kişi ziyaret etti. Böylelikle lahdin getirildiği günden itibaren her yıl ziyaretçi artışı yaşandı.