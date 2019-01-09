İlkokul yararına golf turnuvası

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde bir ilkokula yardım amacıyla yerli ve yabancı 59 golfçünün katılımıyla turnuva düzenlendi. Taurus Golf Kulübü ve Maxx Royal Golf Kulübü işbirliğinde,anısına ikincisi düzenlenen turnuva, Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Golf Kulübü sahasında yapıldı.Tüm gelirleri Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu'na yardım amacıyla bağışlanan turnuvada Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Titanic Otelleri Sahibi Mehmet Aygün, Ali Kızıldağ, Recep Turan, Şehmus Işık, Ali Şahin, Hakan Duran ve Edip Soyak gibi isimlerden oluşan yerli ve yabancı 59 golfçü mücadele etti.B kategorisinde 40 skorla Birol Uygurlu birinciliği elde etti. 'En uzun vuruş' ve 'çukura en yakın vuruş' ödüllerini ise Şehmus Işık kazandı.