Irmak yükseldi, şelale taştı

BUGÜN NELER OLDU

etkili olan yağışlar Manavgat Irmağı'nın beslediği Manavgat ve Oymapınar Barajlarında su seviyesini yükseltti. Suların yükselmesiyle dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde şelalenin alt ve üst kısımlarındaki su seviyesi eşitlendi. Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği şelalede seyir teraslarının bir bölümü debinin yükselmesi sonucu su altında kaldı.Şelale tesislerinde birçok iş yerini su basarken, işletme sahipleri önceden yapılan uyarılarla iş yerlerini boşaltarak mallarını kurtardı. Şelaleyi görmeye gelen az sayıda yerli ve yabancı turist de şelaledeki taşkını şaşkınlıkla izledi. Manavgat Irmağında su seviyesinin yükselmesi sonucu, ırmak kenarında bulunan bazı işletmeleri de su bastı.