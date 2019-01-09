‘Koş, koş, koş!’

BUGÜN NELER OLDU

ntalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Belek turizm bölgesinde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımda antrenman eksiği bulunan futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve beşe iki top kapma oyununun ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki akşam antrenmanı ise tam kadro olarak gerçekleştirildi.Takımı zaman zaman uyaran Bülent Korkmaz,sözleriyle futbolcularını motive etti. İkinci yarıya hızlı bir tempoyla başlayacak Antalyaspor önce kupada Göztepe'yle ardından da ligde çıkış arayan Kayserispor'la karşılaşacak.