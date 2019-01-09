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‘Koş, koş, koş!’

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor’da teknik direktör Korkmaz çalışmaları sıkı tutuyor. Korkmaz, “Daha çok koşacağız” diyerek takımını motive ediyor

Giriş Tarihi: 9.1.2019
‘Koş, koş, koş!’
Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Belek turizm bölgesinde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımda antrenman eksiği bulunan futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve beşe iki top kapma oyununun ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki akşam antrenmanı ise tam kadro olarak gerçekleştirildi.

ZORLU BAŞLANGIÇ YAPACAK
Takımı zaman zaman uyaran Bülent Korkmaz, "Zorlu maçlar bizi bekliyor. Çok koşmalıyız. Mücadelemizi artırmalıyız. İlk yarı istatistiklerinin üzerine çıkmalıyız" sözleriyle futbolcularını motive etti. İkinci yarıya hızlı bir tempoyla başlayacak Antalyaspor önce kupada Göztepe'yle ardından da ligde çıkış arayan Kayserispor'la karşılaşacak.
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‘Koş, koş, koş!’
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