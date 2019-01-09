Ocak ayında deniz keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Demre ilçesine gelen Rus turistler, Kekova'da yat turuna çıktı. Sıcaklığın 13 derece olduğu kentte Akdeniz'in mavi sularına kendilerini bırakan turistler, ocak ayında denize girmenin keyfini çıkardı. Doğal liman Gökkaya Koyu'nda mola verildiği sırada bazı turistler, 13 derecelik havada, 17 derece olarak ölçülen Akdeniz'in sularına girerek yüzdü.Ülkelerinde hava sıcaklığı gündüz bile eksi 10 derece ölçülen Rus turistler, denize girmenin keyfini çıkardı. Rus turistler, "Gelirken denize girebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bu mevsimde denizde yüzmek harika bir duygu. Kendi ülkemde yazın bile bu hava yok" dedi.