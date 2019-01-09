Öğrenci ayda bin 15 TL harcıyor

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Süleyman Demirel Üniversitesi'nin çalıştay kapsamında hayata geçirdiği 'Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü' çıktıları şaşırttı. Yapılan araştırmaya göre, Isparta'da bir üniversite öğrencisinin aylık harcaması bin 15 lira seviyesinde. SDÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Özmen, konuyla ilgili açıklama yaptı. SDÜ'de eğitim- öğretim gören 2 bin öğrenci ile anket yaptıklarını belirten Özmen, saha araştırmaları ve anket bilgileri ışığında Isparta'da bir öğrencinin aylık bin 15 TL harcama yaptığı sonucuna ulaştıklarını söyledi. En önemli harcama kaleminin barınma olduğunu belirten Özmen, "Anketlerde elde ettiğimiz bir diğer gerçek ise temizlik ve hijyen alanında Isparta'da hizmet sektörünün gelişmeye ihtiyacı olduğudur" dedi.