Özel harekatın beresi bile yetti

BUGÜN NELER OLDU

sinir krizi geçiren genç, evindeki elektronik eşyaları balkondan sokağa fırlattı. Ortalığı savaş alanına çeviren genç, müzakereci özel harekat polisinin beresiyle ikna edildi. Polisi alarma geçiren olay, öğle saatlerinde Hurma Mahallesi Bileydiler Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Burak K. (25) sinir krizi geçirerek fırın, televizyon, vantilatör gibi elektronik eşyaları balkondan çevreye fırlatmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ikna etme çağrısına aldırış etmeyen genç, eşyaları fırlatmayı sürdürdü. Burak K.'nın attığı eşyalar çevreye zarar verince, polis tarafından yol trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.Bir türlü ikna olmayan Burak K. için 3 ayrı özel hareket timi görevlendirildi. Operasyon hazırlığı yapan timlerden önce eve giren özel harekat polisi müzakere ekibi Burak K. kendi kullandıkları özel harekat polisi beresiyle genci ikna etmeyi başardı. Sakinleştirilen genç, kafasına taktığı bereyle birlikte ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. Polisin bölgede atılan eşyaları incelerken atık toplayan bir gencin hurda televizyonu alıp el arabasına koyması dikkat çekti. Hurdacı genç, polis memurunun uyarısı ile televizyonu geri bıraktı.