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Saklıkent gizli kalmadı

Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu bir yılda 575 bin kişiyi ağırladı. 2019 hedefi 700 bin ziyaretçi

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019
Saklıkent gizli kalmadı
MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'nu geçen yıl 575 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Kanyonda 2019 hedefi ise 700 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak. 18 kilometre uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu, 200 metre yüksekliğindeki dik yamaçlar arasında, su geçişleri ve zorlu parkuru ile macera tutkunlarının adresi oluyor.

YAZ AYLARI DOLUYOR
Kanyon, çamur banyosu, bungee jumping, rafting ve zipline gibi etkinliklerle dikkat çekiyor. Yaz aylarında doğal klima özelliğiyle ısısı dışarıya göre 5 derece daha düşük olan kanyon özellikle haziranağustos döneminde dolup taşıyor. Kanyonu bu yıl 575 bin tatilcinin ziyaret ettiğini belirten Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Artışın devam etmesini bekliyoruz. Kanyona 700 bin ziyaretçi gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Saklıkent gizli kalmadı
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