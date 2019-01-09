Saklıkent gizli kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

Seydikemer ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'nu geçen yıl 575 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Kanyonda 2019 hedefi ise 700 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak. 18 kilometre uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu, 200 metre yüksekliğindeki dik yamaçlar arasında, su geçişleri ve zorlu parkuru ile macera tutkunlarının adresi oluyor.Kanyon, çamur banyosu, bungee jumping, rafting ve zipline gibi etkinliklerle dikkat çekiyor. Yaz aylarında doğal klima özelliğiyle ısısı dışarıya göre 5 derece daha düşük olan kanyon özellikle haziranağustos döneminde dolup taşıyor. Kanyonu bu yıl 575 bin tatilcinin ziyaret ettiğini belirten Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Artışın devam etmesini bekliyoruz. Kanyona 700 bin ziyaretçi gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.