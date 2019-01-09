Tütüncü’den gençlere Antalyaspor kaşkolu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çağlayan Lisesi'nin öğrencilerine, gönül verdikleri Antalyaspor'un kaşkolunu hediye etme sözünü yerine getirdi. Tütüncü, okul ziyareti sırasında kaşkol talebinde bulunan öğrencileri belediyede ağırladı. Genç taraftarlar, Antalyaspor'un tribün marşı olannı da söyledi. Tütüncü de, Antalyaspor sevdalısı gençlerin marşına eşlik etti. Başkan Tütüncü, "Gençlerimiz Antalyaspor'un tribündeki en önemli güçleri.Statlar, taraftarların tezahüratlarıyla güzel. Antalyaspor sevdalısı gençlerle gurur duyuyorum" diye konuştu.