Tütüncü’den gençlere Antalyaspor kaşkolu

ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çağlayan Lisesi'nin öğrencilerine, gönül verdikleri Antalyaspor'un kaşkolunu hediye etme sözünü yerine getirdi. Tütüncü, okul ziyareti sırasında kaşkol talebinde bulunan öğrencileri belediyede ağırladı. Genç taraftarlar, Antalyaspor'un tribün marşı olan 'Akdeniz Akşamları'
nı da söyledi. Tütüncü de, Antalyaspor sevdalısı gençlerin marşına eşlik etti. Başkan Tütüncü, "Gençlerimiz Antalyaspor'un tribündeki en önemli güçleri. Her maçta stadyuma gidiyorlar ve maçın başından sonuna kadar takımın 12'nci oyuncusu olmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
Statlar, taraftarların tezahüratlarıyla güzel. Antalyaspor sevdalısı gençlerle gurur duyuyorum" diye konuştu.