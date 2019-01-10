Akrep’ten tatsız prova

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya'nın 3'üncü Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile yaptığı hazırlık maçında 2- 1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Konuk takım Oğuzhan'ın attığı golle öne geçerken, Antalyaspor Yekta'nın golüyle karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısının son dakikasında gelişen KFC Uerdingen 05 atağında ceza sahasında topa müdahale etmek isteyen Musa Nizam, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi.
Bu golle KFC Uerdingen 05, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Hazırlık maçında U19 takımdan 5 genç futbolcu forma giydi. 2. MAÇ BUGÜN Mücadeleyi Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Antalyaspor, ikinci hazırlık maçında bugün Almanya 2'nci Lig temsilcisi Sandhausen ile karşılaşacak.