Akrep’ten tatsız prova

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya'nın 3'üncü Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile yaptığı hazırlık maçında 2- 1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Konuk takım Oğuzhan'ın attığı golle öne geçerken, Antalyaspor Yekta'nın golüyle karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Bu golle KFC Uerdingen 05, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Hazırlık maçında U19 takımdan 5 genç futbolcu forma giydi.