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Fethiye’de istifa şoku yaşadı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019
Fethiye’de CHP istifa şoku yaşadı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde iki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan Keramettin Yılmaz, 4 meclis üyesi ile CHP'den istifa etti.

ADAYLIK YÜRÜYÜŞÜ
Keramettin Yılmaz'a AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser AK Parti rozetini taktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yılmaz, aday belirlenirken halk talebinin görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, "4 aydır yalvarıyoruz. Ön seçim yapalım, kim çıkarsa o aday olsun dedim. Yüzümüze bakan yok" dedi. AK Parti'den Fethiye Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Keramettin Yılmaz, iddialı olduğunu söyledi.
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Fethiye’de CHP istifa şoku yaşadı
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