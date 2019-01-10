Fethiye’de CHP istifa şoku yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde iki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan Keramettin Yılmaz, 4 meclis üyesi ile CHP'den istifa etti.Keramettin Yılmaz'a AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser AK Parti rozetini taktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yılmaz, aday belirlenirken halk talebinin görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, "4 aydır yalvarıyoruz. Ön seçim yapalım, kim çıkarsa o aday olsun dedim. Yüzümüze bakan yok" dedi. AK Parti'den Fethiye Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Keramettin Yılmaz, iddialı olduğunu söyledi.