Final sonrası eğlence gecesi

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üniversite öğrencileriyle buluştu. Başkan Hakan Tütüncü, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi kişisel gelişim atölyesindeki buluşmada, sohbet ettiği ve taleplerini dinlediği üniversite öğrencileriyle, çiğ köfte eşliğinde türküler söyledi. Tütüncü, söyleşiden önce badminton spor dalında eğitim alan öğrencilerle sohbet etti ve antrenörlerinden bu spor dalı hakkında bilgi aldı.Gençlerin ilgi alanlarına göre çeşitli projeleri, aktiviteleri gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini aktaran Başkan Hakan Tütüncü öğrencilere, "Finallerden sonra şubat ayı içerisinde üniversite öğrencilerimiz için çok güzel bir kültür ve eğlence gecesi düzenleyeceğiz" müjdesini verdi. Tütüncü, gençlere kültürel, sanatsal ve entelektüel bakımından kendilerini geliştirmelerine yönelik projeleri hayata geçireceklerini de kaydetti.