Fuarın yıldızı olduk

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TÜRKİYE'NİNTurizm Bakanlığı organizasyonuyla katıldığı fuarlardan bu yılın ilki olan Hollanda Utrecht Turizm Fuarı başladı. Bu yıl 49'uncusu düzenlenen fuarda Türkiye standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açtı. Turizmcilere seslenen Ersoy, "2019 erdek rezervasyon verileri çok iyi gözüyor. Özellikle Avrupa'da ciddi artışlar var. Tur operatörleriyle konuştuk, yıl için yüzde 20-25 bir artış öngörüyoruz" dedi. Bakan Ersoy, yaşanan artışlarla 2023 hedefi olan 52 milyon turist sayısını 2019'da geçeceklerine inandıklarını söyledi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "Fuar, Avrupa pazarına yönelik sinyallerin alınabildiği ilk büyük fuar olması açısından büyük önem taşıyor. Gördüğümüz ilgi, Avrupa pazarında 2019'un iyi geçeceğini gösteriyor" dedi. 13 Ocak tarihine kadar devam edecek fuara bu yıl 125 ülkeden toplam bin 150 stant yer aldı. Fuarı geçen yıl toplam 105 bin kişi ziyaret etmişti.ANTALYA'NIN Kemer ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Gül, bir gazetecinin, 'herkes sahada seçim çalışması yapıyor, sen Hollanda'ya geliyorsun' sorusu üzerine 'eşeği gölgeye bağlayıp geldim' cevabını verdi. Gül'ün eşek olarak kimi kastettiği ise anlaşılamadı.