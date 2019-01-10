Kar hevesi öldürüyordu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın yüksek kesimleri soğuk ve yağışlı havaya teslim oldu. Turizm merkezi Alanya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Toroslara yağan kar 30 santimetreyi aştı. Kar görme hevesiyle yaylalara çıkan bazı vatandaşlar ise kar yağışının artması ve yolların kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Kar yağışının yoğun olarak hissedildiği Gedevet Yaylası'nda araçlarıyla yolda kalan 4 genç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Alan ekipleri tarafından kurtarıldı.Telefonla yardım isteyen gençlerin imdadına koşan Büyükşehir ekipleri, yolu greyderle açarak güvenle evlerine dönmelerini sağladı. Soğuktan çok etkilendiklerini belirten gençler "Büyükşehir ekipleri zamanında geldi. Donacağız diye çok korktuk" dedi. Alanya kırsal alan ekipleri, Taşatan ve Gedevet Yaylası'nın yanı sıra Gümüşkavak, Yalçı Kuşyuvası bağlantı yolunda da kar mücadelesi gerçekleştirdi. Karla kaplanan ve araçların geçmesine imkan vermeyen yol kepçenin karı temizlemesiyle araç trafiğine açıldı.ANTALYA'NIN Kumluca ve Gazipaşa ilçelerinde sera üreticileri ürünlerinin dondurucu soğuktan etkilenmemesi için soba yakarken, Finike ilçesinde ise soğuk portakal bahçelerini etkisi altına aldı. Bölgedeki bazı portakal bahçelerinde eksi 2'ye kadar inen hava sıcaklığı nedeniyle portakal ağaçlarında buz sarkıtları oluştu. Portakal üreticileri dallardan sarkan buzlar eşliğindeki çektikleri portakal ağaçlarının fotoğraflarını sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı. Fotoğrafları görenler gözlerine inanamadı. İlçedeki sera üreticileri de ürünlerinin donmaması için sabaha kadar soba başında nöbet tuttu. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de Aksu'da seralarda don nöbeti tutan üreticileri ziyaret etti.