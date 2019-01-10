Kepez’de sporcu buluşması

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,kapsamında Baraj Mahallesi'ndeki Antalya TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu. Profesyonel sporcuların tecrübelerini paylaştıkları buluşmaya Kepez Belediyespor Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ile kulübün futbol, basketbol ve voleybol takımlarının oyuncuları da katıldı. Tütüncü, sporun yaşamı kaliteli hale getirecek bir olgu olduğunun altını çizerek,dedi.Buluşmada, profesyonel takımlarda oynayan sporcular, öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplandırdı.