Kepez’de sporcu buluşması

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Sporcu Gençlik Buluşması'
kapsamında Baraj Mahallesi'ndeki Antalya TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu. Profesyonel sporcuların tecrübelerini paylaştıkları buluşmaya Kepez Belediyespor Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ile kulübün futbol, basketbol ve voleybol takımlarının oyuncuları da katıldı. Tütüncü, sporun yaşamı kaliteli hale getirecek bir olgu olduğunun altını çizerek, "Belediyemizin spor kulübünün profesyonel takımlarında oynayan oyuncularını, gençlerle bir araya getiriyoruz. Spora ilgi duyan, sporun farklı alanlarında kendisini geliştirmek isteyen gençlerin, sporcularının tecrübelerinden yararlanmalarını arzu ediyoruz"
dedi. FUTBOL TOPU HEDİYE EDİLDİ
Buluşmada, profesyonel takımlarda oynayan sporcular, öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplandırdı. Başkan Tütüncü, programın sonunda okul yönetimine, milli hafızaya katkı sağlamak amacıyla hatıra ürün olarak yeniden tasarladıkları Türk Milli Futbol Takımı'nın ilk formasını ve sporcuların imzaladığı futbol topunu hediye etti.