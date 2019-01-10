Kışlık yardım kargoya takıldı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dan Adıyaman'ın Besni ilçesindeki 5 köy okuluna uzanacak olan 'Bir Tutam Umut' adlı sosyal sorumluluk projesi 'kargo' sorununa takıldı. Proje kapsamında soğuk kış şartlarında yetim ve ihtiyacı olan öğrenciler için hayırseverlerden kışlık elbise ve ayakkabı toplayan Doğan Elden, topladığı eşyaları Adıyaman'a ulaştıramadı. Çalıştığı kurum Kepez Kaymakamlığı deposunda topladığı eşyaları bekleten Elden, çocukların daha fazla üşememesi için yardım bekliyor.Sosyal medya üzerinden kurduğu 'Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri' platformu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarına yardım ulaştıran Doğan Elden, ilgi eksikliğinden yakındı. Yardım kampanyasına Antalyalıların az ilgi gösterdiğini belirten Elden, "Bin parça hedeflediğimiz yardım kampanyasında 200 çift eşya toplayabildik" dedi.SEVGI Evleri'nde büyüyen Elden, toplanan 200 parça için de iletişime geçtiği kargo şirketlerinden sonuç alamadığını söyledi. Doğuya kar yağdığını belirten Elden, "İhtiyaç sahibi çocuklar soğuk havada üşüyorlar. Gece yatarken onları düşündükçe gözüme uyku girmiyor. Eşyaları çocuklara ulaştırmak istiyorum" dedi.