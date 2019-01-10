Kore gazisine ziyaret

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya'ya kazandırılan Türkiye'nin en büyük yatalak hasta bakım merkezi hastalara şifa dağıtırken, hasta yakınlarına da sunduğu konfor ve destek ile önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor.TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'nde tedavi gören 85 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Yarıcı'yı ziyaret eden Başkan Menderes Türel, Yarıcı ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Türel Palyatif Bakım Merkezi'nden ayrılırken yolu hasta yakını Aysın Seyhan tarafından kesildi. Babası Turan Cengiz'in merkezde tedavi gördüğünü söyleyen Seyhan, Başkan Türel'e böylesi bir tesisi Antalya'ya kazandırdığı için teşekkür etti. Hizmetin ücretsiz verilmesinin şaşkınlığını yaşayan Seyhan, "Allah önce sizden, devletimizden sonra da doktorlarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.