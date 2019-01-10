Paralar kalsın evrakları ver!

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA bankada işlem yaptıran Atalay Işık'ın park halindeki otomobilinin camı kırılıp çantaları çalındı. Alman misafirlerinin ve kendisinin ehliyet ve kimliklerinin çalındığını anlatan Işık, hırsıza "Paralarımızı al, evraklarımızı teslim et" diye seslendi. Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 71 Sokak'ta meydana geldi. Müteahhitlik yapan Atalay Işık, iki Alman misafirinin de içinde bulunduğu 07 MJJ 64 plakalı otomobiliyle, banka için Yener Ulusoy Bulvarı'na geldi.Bankada yarım saat kalan Işık, geriye döndüğünde aracının arka kapı camının kırık olduğunu ve iki küçük çantanın yerinde olmadığını gördü. Polis ekipleri araç içinde ve çevrede inceleme başlattı. Çantada 800 TL ile kredi kartları, kimlikler ve ehliyetler olduğu öğrenildi. Işık, "Hırsız bey keşke paraları alsa da evraklarımızı bıraksaydı" dedi.