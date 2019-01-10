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Üniversitelile sahaya çıktı

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Üniversitelile sahaya çıktı
AKDENİZ Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin organize ettiği 'Bölümlerarası Futbol Turnuvası' tamamlandı. 7-28 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan maçlarda takım içerisinde en yüksek puanı alarak birinci olan Tekstil Teknolojileri Programı öğrencilerine kupa ve madalyalarını Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık verdi. Turnuvada, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri ikinci olurken, Mimari Restorasyon programı öğrencileri ise üçüncü oldu.
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Üniversitelile sahaya çıktı
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