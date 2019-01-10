Üniversitelile sahaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin organize ettiğitamamlandı. 7-28 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan maçlarda takım içerisinde en yüksek puanı alarak birinci olan Tekstil Teknolojileri Programı öğrencilerine kupa ve madalyalarını Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık verdi. Turnuvada, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri ikinci olurken, Mimari Restorasyon programı öğrencileri ise üçüncü oldu.