Vizyon farkı ortada

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in son yerel seçimlerde Konyaaltı için vaat ettiği 12 vizyon projeyi de hayata geçirmemiş olması tartışma yarattı. "Her sözümüzün arkasındayız" sloganıyla 2014 seçimleri öncesi Konyaaltı seçmenine dağıtılan kitapçıkta yer alan ve tarihin 'vaat çöplüğüne' atılan projeler incelendiğinde ilginç bir detay daha göze çarpıyor.CHP'nin vaat ettiği birçok projenin daha kapsamlı hali Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel tarafından hayata geçti. Bu projelerin başında Konyaaltı Sahili Projesi geliyor. Böcek'in katalogunda yer alan proje Başkan Türel tarafından gerçekleşti. Hem de CHP'lilerin karalama kampanyalarına rağmen. Konyaaltı'nda kişi başına düşen 0,48 metrekare yeşil alanı 1,16 metrekareye çıkaran Sahil Antalya Yaşam Park Projesi çevre düzenleme alanında Avrupa Konseyi'nden ödül aldı.Bir diğer CHP'nin hayal, AK Parti'nin gerçek projesi Balonkent Çocuk Şehri geliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bin 600 metrekare kapalı alan içerisinde yer alan 16 şişme ve 2 kaydıraklı oyun grubu ile 4 trambolinin yer aldığı park, çocukların ve ailelerinin vazgeçilmezi oldu. Türkiye'nin en büyük kapalı oyun merkezi olan park her yıl binlerce çocuğu ağırlıyor.Böcek'in vizyon projesi olarak sunduğu 2'nci El Eşya Pazarı ise bir başka AK Partili Belediye Başkanı olan Hakan Tütüncü tarafından Kepez ilçesinde hayata geçti. Kepez Belediyesi'nin her ayın 2.ve 4. Pazar günleri DokumaPark'ta düzenlediği 'Antika Pazarı' yüzlerce antika tutkununu buluşturdu.VAAT kitapçığında yer alan en dikkat çekici projelerin başında ise 'Enerjik Kule' geliyor. Ancak proje, seçim sonrası bir daha ağızlara alınmadı. Kataloga göre Türkiye'nin Eyfel'i olmaya aday olduğu iddia edilen 200 metrelik kulenin esas amacı güneş enerjisini elektriğe dönüştürmekti. Ancak proje sadece çizim olarak kaldı. Buna karşın, Büyükşehir Belediyesi ise güneş enerjisi alanında dünyaya örnek olan bir projeye imza attı. Döşemealtı'nda 2 megavat (MW) gücünde güneş tarlası kuran Büyükşehir, burada üretilen elektrik ile 39 sulama birliğine 2 yılda toplam 4 milyon 630 bin TL'lik enerji desteği verildi. 3'üncü Etap Güney Enerji Santrali Projesi ile güç 5 megavata çıkacak.KITAPÇIK sayfalarında kalan bir diğer proje ise Engelsiz Yaşam Merkezi olurken, Büyükşehir Belediyesi ise Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarına dokundu. Şu anda 587 engellinin eğitim aldığı merkez, 13 branştaki atölyelerinde bugüne kadar binlerce öğrenciyi hayata hazırladı. İçinde havuzu, fizyoterapi, spor salonu ve atölyeler gibi 48 dersliğin bulunduğu kompleks, Türkiye'nin en modern ve büyük rehabilitasyon merkezi oldu.