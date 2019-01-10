Yangından mucize kurtuluş

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ISPARTA'DA, anne ve babaları evde olmadığı sırada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 çocuğu komşuları kurtardı. Yangın Bağlar Mahallesi 2722 Sokak'ta yaşandı. Hüseyin K. işteyken, eşi, çocukları İclal K. (4) İbrahim K. (7) ve Musa K'yi (10) evde yalnız bırakarak pazara gitti. Bu sırada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 çocuğu, iki katlı binanın alt katındaki yangını fark eden komşuları kurtardı.Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kontrol amacıyla hastaneye götürülen 3 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çocukların bulunduğu odanın tamamen kullanılmaz hale geldiği evde hasar oluştu. Yangın araştırılıyor.