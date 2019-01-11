790 bin kişi zirveye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat 2017'de 'Ayaklarınız yerden kesilecek' sloganıyla hizmete açılan Tünektepe Teleferik Projesi bugüne kadar 790 bin kişiyi zirveye taşıdı. Yaklaşık 90 bin yabancı turistin de yararlandığı Tünektepe Teleferik Projesi Antalya'nın yeni çekim merkezi oldu. Yaz kış ziyaretçi akınına uğrayan Tünektepe, Antalyalıların yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin görüp gitmediği bir destinasyon haline geldi.Teleferikle Sarısu'dan 605 rakımlı zirveye 9 dakikada ulaşım sağlıyor. Bin 706 metre uzunluğundaki teleferik hattında 36 kabinle saate bin 200 kişi zirveye taşınıyor. Tünektepe'den muhteşem Antalya manzarasını izlemek isteyen vatandaşlar teleferikten faydalanabiliyor. Zirvede yer alan Teleferik kafe ve Yörük çadırında sunulan bir birinden lezzetli menüleriyle ve eşsiz manzarasıyla misafirlere unutulmaz anlar yaşatıyor.