Anne babası iki kez can verdi

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ANTALYA'DA yoğun ilaç kullanımı nedeniyle böbrekleri işlevini kaybeden İlyas Polat yılbaşı gecesi gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu. 11 yıl önce annesi Zeynep Polat'ın böbrekleri nakledilen İlyas Polat için bu kez 53 yaşındaki babası Ahmet Polat bağışçı oldu.Akdeniz Üniversitesi'nde 11 yıl aradan sonra yeniden ameliyat olan Polat, "Çok mutluyum. Allah annem ve babamı başımdan eksik etmesin" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise nakilden sonra baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Organ naklinin hayat kurtardığını anlatan Aydınlı, "Hastamız yıllarca zorluklar yaşamıştı. Kendisini artık sağlıklı bir hayat bekliyor" diye konuştu. Baba Ahmet Polat ise organ bağışı çağrısı yaptı.