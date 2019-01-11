Balenin Yıldızları geliyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi 19 Ocak Cumartesi tarihinde Antalyalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Orkestrası eşliğinde ilk defa gerçekleştirilecek 'Balenin Yıldızları Gala Gecesi'nde Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahneye çıkacak. Sanatçılar, müzikleri Çaykovski, Barlog ve Marquez'e, ait olan bale repertuvarının en seçkin eserlerinden sevilen ve ünlü bölümleri sahneye taşıyacak.Gecede ilk Romeo ve Juliet balesi sahne alacak. Ardından Fındıkkıran ile ilk perde kapanacak. Gecenin ikinci perdesi ise Kuğu Gölü balesi ile başlayacak. Ardından Le Corsaire balesi ve Don Kişot balesi ile devam edecek. Gecenin kapanışı ise Danzon eseri ile gerçekleştirilecek.