Beklentiye girmeyin!

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımının ilk yarıdaki performansını değerlendirdi. Korkmaz, taraftarların büyük beklentiye girmemesi çağrısında bulundu. İlk yarıda beklentilerin üzerinde bir puan topladıklarını ifade eden Korkmaz,dedi. Süper Lig'de kötü başlayan sezonun 6'ncı haftadan sonra değiştiğini hatırlatan Korkmaz, Antalyaspor taraftarlarının üst sıralar için çok büyük beklenti içerisine girmemesi gerektiğine değinen Korkmaz,ifadelerini kullandı.