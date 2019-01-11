Beklentiye girmeyin!

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımının ilk yarıdaki performansını değerlendirdi. Korkmaz, taraftarların büyük beklentiye girmemesi çağrısında bulundu. İlk yarıda beklentilerin üzerinde bir puan topladıklarını ifade eden Korkmaz, "Bu puanı toplayacağımızı düşünmüyorduk. İlk yarı iyi bir yerde bitirdik diyebiliriz. İkinci yarıda Antalyaspor'un Süper Lig'de olmasını sağlamamız lazım. Bizim hedefimiz, zor şartlarda bu sezon budur"
dedi. Süper Lig'de kötü başlayan sezonun 6'ncı haftadan sonra değiştiğini hatırlatan Korkmaz, Antalyaspor taraftarlarının üst sıralar için çok büyük beklenti içerisine girmemesi gerektiğine değinen Korkmaz, "Bir ara kazanırsak 2'nci duruma geliyorduk, şehirde çok büyük beklenti oldu. Açık söyleyeyim kimse bu beklentiye girmesin. Süper Lig'de sezonu doğru bir yerde bitirmek istiyoruz"
ifadelerini kullandı.