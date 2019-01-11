Kamp turizmi buluşturuyor

BUGÜN NELER OLDU

DEVRE arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımları, hemşerileriyle de bir araya geliyor. Antalya Belek'te kamp yapan Trabzonspor'u Antalya'da yaşayan Karadenizliler yalnız bırakmadı. Karadeniz temsilcisinin kamp yaptığı oteli ziyaret eden Antalya Karadenizliler Derneği (ANTKARDER) kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek antrenmanı izlediler. Dernek Başkanı Halis Ekşioğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a plaket verdi. Ligde ilk yarıyı 2'nci bitiren Karadeniz temsilcisi için dernek üyeleri şampiyonluk beklediklerini söyledi.