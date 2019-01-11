Kaş’ta kahramanlar anıldı

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Dünyada ilk uçak gemisi batıran kahraman olarak tarihe geçen Antalyalı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Kaş ilçesinde anıldı. Yunanistan'ın Meis Adası önlerinde uçak gemisi Ben-my-Chree'nin 4 bin 200 metre mesafeden yapılan top atışlarıyla batırılışının 102'nci yılında gerçekleşen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.Etkinlikler kapsamında önce Antalya- Kaş yolu Bayındır mevkisinde kurulan Mustafa Ertuğrul Aker ve Silah Arkadaşları Hatıra Ormanı'nda barış ve dostluk adına iki zeytin fidanı dikildi. Katılımcılar ardından denize saygı çelengi bıraktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından anma etkinliği için görevlendirilen ve Kaş Setur Marina'da demirleyen Gurbet Hücumbotu ziyaret edildi.KAŞ Kaymakamı Ulaş Akhan, "Bizler için hayatlarını feda etmiş, kanlarını bu ülke toprakları için, bu bayrak için akıtmış binlerce ölümsüz kahramanı hala yeterince tanımıyoruz" dedi ve tarihi araştırmanın önemini vurguladı. Belediye Başkanı Halil Kocaer ise geçmişi geleceğe taşımak ve emanet etmek için bölgede bir anıt yapmak istediklerini anlattı.BEN-my-Chree'yi ve yaklaşık 200 irili ufaklı tekneyi batıran Yüzbaşı Aker ve silah arkadaşları, Fransızların bir savaş gemisine de hasar verdi. Kaş sahillerini güvenceye aldıktan sonra Kemer'e geçen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları, Fransız savaş gemileri Paris II ve Alexandra'yı da batırarak dünya savaş tarihine geçti.