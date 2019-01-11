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Komando destekli operasyon

’da komando destekli uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ve çok sayıda silah yakalandı

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019
Komando destekli operasyon
ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, 3 ay yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından 15 şüpheliyi belirledi. Çok sayıda jandarma ekibi şafak vaktinde Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisinde eş zamanlı adreslere operasyon düzenledi.

14 KİŞİ GÖZALTINDA
Akseki Jandarma Komando Taburu'ndan komandolarında destek verdiği operasyonda 4 narkotik jandarma köpeği de görev aldı. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 14 yaşındaki U.K.'nin de olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda, 10 gram eroin, 228 gram esrar, 10 gram metanfetamin, 77 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi.
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Komando destekli operasyon
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