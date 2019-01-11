Komando destekli operasyon

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, 3 ay yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından 15 şüpheliyi belirledi. Çok sayıda jandarma ekibi şafak vaktinde Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisinde eş zamanlı adreslere operasyon düzenledi.Akseki Jandarma Komando Taburu'ndan komandolarında destek verdiği operasyonda 4 narkotik jandarma köpeği de görev aldı. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 14 yaşındaki U.K.'nin de olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda, 10 gram eroin, 228 gram esrar, 10 gram metanfetamin, 77 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi.