Türel’in CHP’lilerle Antalyaspor kavgası

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Antalyaspor'a gelir getirecek meclis kararına CHP grubu ret oyu verdi. CHP'li tüm ilçe belediye başkanlarının, Muhittin Böcek dahil tamamının ilk kez Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katılmaması dikkat çekti.Karara tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Antalyaspor atkısı takıp tribüne gitmekle Antalyasporlu olunmuyor. Biz tribünden geldik. Lafla Antalyasporlu olunmayacak kötü günde Antalyasporlu olunacak. CHP'nin bu kararını Antalyaspor camiası en güzel şekilde değerlendirecektir" dedi. Türel, Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'nde Antalyaspor'a gelir sağlayacak plan değişikliği ile ilgili Antalyaspor yönetiminin Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ettiğini belirten Türel, "Ancak bu konuyla ilgili kendisi olumsuz baktığını ifade etmiş. Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri ve başkanından aldığım bilgiler bunlar" dedi. AK Parti, MHP, İP gruplarının kabul, CHP grubunun ise ret oyuna rağmen, oy çokluğu ile kabul edildi.