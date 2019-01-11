Umut verdi

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Haydar Yılmaz, takımın ligdeki durumuyla ilgili umutlu açıklamalar yaptı., "Geçen iki sezona nazaran aslında çok fazla değişiklik yok. Bu puanlama da aynı zaten. Süper Lig'de 3'üncü sezonum, 18 puanla devreyi görüyoruz ama geçen senelere göre ben aslında biraz da ümitliyim" şeklinde konuştu.Kaliteli ve enerjisi yüksek bir kadro yapısına sahip olduklarının altını çizen Haydar Yılmaz, "Tabii ki ikinci yarı ilk yarıya göre maçlar bakımından çok zorlu geçeceğinin farkındayız. Biz de ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız.diye konuştu.Takımda 6 sezondur file bekçiliğini yapan kaptan Haydar Yılmaz, devre arası kamp hakkında da bilgiler verdi. 34 yaşındaki kaleci, "Verimli bir kamp geçiyor. Hocalarımız amacına uygun çalışmalar gerçekleştiriyor. Keyifli ve moralli geçen kamp dönemindeyiz.ifadelerini kullandı.VAR sistemini değerlendiren kaleci Haydar Yılmaz, "VAR sistemi geldiğinden bu yana Türkiye'de penaltı daha sık olmaya başladı. VAR sistemi bu anlamla da olumlu, ofsaydı da etkiliyor. Tabii ki olumlu yönleri de var. Büyük takımlar çok puan kaybetti. Geçen sezonlara göre çok enteresan maçlar yaşandı. VAR sistemi olumlu etki yaşatıyor" ifadelerini kullandı.