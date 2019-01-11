Umut verdi

Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Haydar Yılmaz, takımın ligdeki durumuyla ilgili umutlu açıklamalar yaptı. Ligde ikinci yarıya düşme hattının hemen 2 puan üzerinde yer alan Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi
, "Geçen iki sezona nazaran aslında çok fazla değişiklik yok. Bu puanlama da aynı zaten. Süper Lig'de 3'üncü sezonum, 18 puanla devreyi görüyoruz ama geçen senelere göre ben aslında biraz da ümitliyim" şeklinde konuştu. ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Kaliteli ve enerjisi yüksek bir kadro yapısına sahip olduklarının altını çizen Haydar Yılmaz, "Tabii ki ikinci yarı ilk yarıya göre maçlar bakımından çok zorlu geçeceğinin farkındayız. Biz de ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Daha iyi olmak için daha sıkı çalışacağız, daha iyi birlik ve beraberlik ortaya koyacağız. Taraftar ise şehri yalnız bırakmayacak, böylelikle üstesinden geleceğiz"
diye konuştu. SOĞUK HAVA ETKILIYOR
Takımda 6 sezondur file bekçiliğini yapan kaptan Haydar Yılmaz, devre arası kamp hakkında da bilgiler verdi. 34 yaşındaki kaleci, "Verimli bir kamp geçiyor. Hocalarımız amacına uygun çalışmalar gerçekleştiriyor. Keyifli ve moralli geçen kamp dönemindeyiz. Bizim için bu zamanın handikap olan kısmı ise hava şartları oldu. Alanya'da son zamanlarda aşırı ve yoğun bir yağmur var. Soğuklar etkiliyor ama bu da bizim hızımızı kesmiyor. Çalışmalara son sürat devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı. VAR SİSTEMİ OLUMLU
VAR sistemini değerlendiren kaleci Haydar Yılmaz, "VAR sistemi geldiğinden bu yana Türkiye'de penaltı daha sık olmaya başladı. VAR sistemi bu anlamla da olumlu, ofsaydı da etkiliyor. Tabii ki olumlu yönleri de var. Büyük takımlar çok puan kaybetti. Geçen sezonlara göre çok enteresan maçlar yaşandı. VAR sistemi olumlu etki yaşatıyor" ifadelerini kullandı.