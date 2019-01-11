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Uyuşturucuya karşı muhtarlara çağrı

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Uyuşturucuya karşı muhtarlara çağrı
BURDUR Valisi Hasan Şıldak, kent merkezi ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Şıldak, "Uyuşturucuyla mücadele devletimizin bütün desteğinin yanı sıra halkımızın temsilcileri olan siz muhtarların desteğiyle başarılır" dedi. Uyuşturucuyla mücadelenin peşini bırakmayacaklarının altını çizen Vali Şıldak, "Çünkü söz konusu olan çocuklarımızdır, gençlerimizdir, bizden sonraki nesildir" diye konuştu.

VALI ADIYLA DOLANDIRICILIK
Burdur Valiliği'nden Vali Hasan Şıldak'ın adının kullanılarak işadamlarından yardım bahanesiyle para talep edildiği uyarısında bulunuldu.
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Uyuşturucuya karşı muhtarlara çağrı
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