Uyuşturucuya karşı muhtarlara çağrı

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Hasan Şıldak, kent merkezi ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Şıldak, "Uyuşturucuyla mücadele devletimizin bütün desteğinin yanı sıra halkımızın temsilcileri olan siz muhtarların desteğiyle başarılır" dedi. Uyuşturucuyla mücadelenin peşini bırakmayacaklarının altını çizen Vali Şıldak, "Çünkü söz konusu olan çocuklarımızdır, gençlerimizdir, bizden sonraki nesildir" diye konuştu.Burdur Valiliği'nden Vali Hasan Şıldak'ın adının kullanılarak işadamlarından yardım bahanesiyle para talep edildiği uyarısında bulunuldu.