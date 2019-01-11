Yanan ormanlar eskisinden gür

BUGÜN NELER OLDU

Antalya, her yıl özellikle yaz ayarında çıkan yangınlar nedeniyle binlerce hektarlık ormanlarını kaybediyor. Antalya'da 2018 yılında büyüklü küçüklü 243 orman yangını çıkarken bu yangınlarda toplamda 594 bin 33 hektar alan yandı.Yanan alanlar ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gençleştirme, tohum ekme ve rehabilitasyon çalışmalarıyla canlandırılarak eskisinden daha gür hale getiriliyor. Bu değişimin en son örneklerinden biri ise 30 Haziran 2017'de 2 bin hektarlık orman alanının zarar gördüWğü Alanya Mahmutlar'daki yangın oldu. Sapadere mevkisinde yangından zarar gören alanda aynı yıl içerisinde ağaç dikim ve gençleştirme çalışmaları başladı. Yanan sahada üretimle aynı anda rehabilitasyon çalışmalarına başlanarak hem fidan dikilmiş, hem de tohum ekimi yapıldı. Bütün sahaya toplam 17 bin 500 kilo Kızılçam tohumu ekildi. Yangından zarar gören sahaya 162 bin 700 farklı türlerde fidan dikildi.Ağaç dikim çalışmalarıyla yangınlarının yaralarının nasıl sarıldığının en güzel göstergesi ise Manavgat Taşağıl ve Adrasan bölgeleri oldu. İnsanların yüreklerini yakan her iki yangın sonrası küle dönen bölgeler, Orman Bölge Müdürlüğü çalışmalarıyla yeniden ayağa kalktı. Çarpıcı değişim, yangın sonrası ve yeşillendirme sonrası dönemleri gösteren fotoğraflara da yansıdı. 2008 yılında Manavgat'ın Taşağıl beldesinde çıkan orman yangınında 16 bin 50 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangına Dayanıklı Fidan Dikimi Projesi ile bölge 18 ayda yeniden ağaçlandırıldı. 2014 yılında Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da çıkan yangın sonrası 140 hektar alan zarar gördü. 1 yıl süren çalışmalar sonucu 250 bin adet fidan dikilerek bölge yeşillendirildi.Geride bıraktığımız yılın ise hafızalarda kalan en büyük yangını Kumluca ilçesi Mavikent bölgesinde yaşandı. 276 hektar alan kül olduğu yangın sonrası bölgede tohumla gençleştirme çalışmaları başladı. Kızılçam tohumu ekilen bölgede çalışmalar kısa süre sonra biteceği belirtildi.YANGINDA zarar gören yerlerin ağaçlandırma çalışması esnasında 21 okul ile yüzlerce öğrenci ve değişik sivil toplum kuruluşları ile farklı zamanlarda fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.