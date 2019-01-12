Antalya gecelerinde ‘Fosfor’lu eğlence

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ hafta hizmete açılan Fosforlu, resmi açılışını yaptı. Mekan damak tadına uygun lezzetleri ve dekoru ile büyük beğeni topluyor. Açılış gecesine Antalya ekonomi, siyaset ve spor dünyasından birçok tanınmış sima katıldı. Manavoğlu ve ortaklarını ilk günde yalnız bırakmayan Antalyalı eğlence severler, DJ performansı ve darbuka eşliğinde gönüllerinde eğlendi. Antalya gece hayatında görmeye alışık olmadığımız sahnelerin sergilendiği gecede, mekanın garsonları ve diğer çalışanları da konuklar gibi masalara çıkarak bol bol dans etti. Mehmet Manavoğlu, "Antalya'ya yeni bir mekan kazandırdık" dedi. Sanatçı Arzu Turalı da performansı ile mekanı dolduranlardan tam not aldı.YEŞILÇAM'IN unutulmaz filmlerinden Türkan Şoray'ın Tanju Gürsu ile beraber oynadığı Fosforlu Cevriyem filmi ile Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinin fotoğraflarının duvarlarını süslediği mekan 200 kişilik bir kapasiteye sahip. Dj performansı, Türkçe pop müzik ile parküsyon darbuka klarnetin sesinin yankılandığı mekan 'Fosforlu' adı ile de büyük ilgi gördü.