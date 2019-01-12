Antalya’nın yeni tarım kardeşleri

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ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında ilçe eşleştirmeleri tamamlandı. 30 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında proje için 39 ilden 66 ilçe projelerle başvuruda bulundu. Başvurular Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Odası ve BATEM ortaklığında ilçelerin tarım potansiyellerine göre değerlendirildi. Antalya'nın 16 ilçesi ile Yozgat'tan Manisa'ya, Erzurum'dan Bakıesir'e kadar farklı coğrafyalardan 16 ilçe eşleştirildi.Kardeş eşleştirmesi yapılamayan İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçeleri yerine ise il müdürlüğü nezdinde Samsun'un Bafra, Siirt'in Tillo ve İzmir'in Selçuk ilçeleriyle kardeşlik protokolü tesis edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Antalya olarak bu proje ile örtüaltı üretim başta olmak üzere yaş meyve, sebze, süs bitkileri ve mantar üretim ve ihracatındaki bilgi birikimimizi kardeş ilçelere aktararak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağız" dedi.