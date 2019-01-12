Denge politikası

BUGÜN NELER OLDU

Transferde Finansal Fair Play'i de düşünerek alımsatımlarına dikkat eden Aytemiz Alanyaspor, son iki sezonda sattığı oyunculardan 7.8 milyon Euro kazanırken, aldığı oyunculara ise 5.6 milyon Euro ödedi.Satılan bu oyunculara karşılık olarakise bedel ödenerek takıma katılan isimler oldu.Oyuncu alım satımlarında dengeyi korumayı başaran Alanyaspor, puan primlerinden ise iki sezonda yaklaşık 40 milyon TL kazandı.