Denge politikası

Transferde Finansal Fair Play'i de düşünerek alımsatımlarına dikkat eden Aytemiz Alanyaspor, son iki sezonda sattığı oyunculardan 7.8 milyon Euro kazanırken, aldığı oyunculara ise 5.6 milyon Euro ödedi. Akdeniz ekibi son iki yılda Emre Akbaba (4 milyon Euro), Vagner Love (3 milyon Euro) ve Guerrier'in (800 bin Euro) satışlarından kasasına önemli rakamlar koymayı başardı.
Satılan bu oyunculara karşılık olarak Junior Fernandes 2 milyon Euro, Riou 1 milyon Euro, Villafanez 1 milyon Euro, Lunga 1 milyon Euro ve Djalma 600 bin Euro
ise bedel ödenerek takıma katılan isimler oldu. PUAN PRİMLERİNDEN 40 MİLYON TL
Oyuncu alım satımlarında dengeyi korumayı başaran Alanyaspor, puan primlerinden ise iki sezonda yaklaşık 40 milyon TL kazandı. Turuncu-yeşilliler bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik alıp, kasasına 16.9 milyon TL koyarken, geçtiğimiz yıl da 16 galibiyet, 10 beraberlik ile yaklaşık 23 milyon TL'yi kasasına koydu.