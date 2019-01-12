Evsizlere sıcak yuva

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi dondurucu soğukta sokakta kalan evsiz vatandaşlara kucak açtı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı içinde bulunan eski hizmet birimlerini sıcak birer yuvaya dönüştürdü.Büyükşehir Zabıtası ve emniyet güçleri tarafından tespit edilip, sokakta yatmaktan kurtarılan vatandaşlar buraya yerleştirildi. Evsizlerin barınma ihtiyaçları yanında yemek, sıcak su, temizlik, giyim gibi temel ihtiyaçları da karşılandı. Her akşam ortalama 100 evsiz vatandaşa en uygun şartlarda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, havalar ısınana kadar evsiz vatandaşları misafir edecek. Yaklaşık bir yıldır sokaklarda yaşadığını söyleyen Mehmet Döver, "Soğuk havalarda dışarıda yaşamak çok zor. Burada sıcak yatak, temizlik ve yemek ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.