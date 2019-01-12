Kahvaltıda buluştular

BUGÜN NELER OLDU

Anatomist ve beden terapisti Neval Aras, Cap d' Perge Hotel'de düzenlenen kahvaltıda davetlilerle bir araya geldi. SensingBodyAcademy öğretisini fiziksel beden ve duygusal beden bütünlüğünü baz alarak kuran Neval Aras katılımcılara, bütünsel farkındalık konusunda bilgi verdi. Neval Aras, "Fiziksel gelişimden bağımsız farkındalık gelişimi mümkün değildir. Yara izleri gibi fiziksel kayıtların yanı sıra, beden duygusal kodlanmışlıklarımızın da kaydını tutar" dedi. Aras, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtlamayı ihmal etmedi. Bütünsel beden analizi ve davranışın postüre yansıması üzerine hekim, terapist ve akademisyenlerden oluşan ekibiyle çalışmalar yaptıklarının, akademik araştırmalara öncülük ettiklerinin ve yabancı kaynakların Türkçeye çevrilmesine destek verdiklerinin de altını çizdi.