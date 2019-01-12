Kemerspor 2003 yönetimi istifa etti

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesinin 3'üncü Lig'deki temsilcisi Kemerspor 2003 Başkanı İsmail Selami Minta ve ekibi, istifa ettiklerini açıkladı.Başkanlığa 2014 yılında seçilen Minta, 2017'de düzenlenen kongrede güven tazelemişti.2 MİLYON BORÇKemerspor'un yönetimini devraldıklarında 1.5- 2 milyon liraya yakın borcu olduğunu ve bir tane bile lisanslı topçusu olmadığını anlatan İsmail Selami Minta, "Biz hep beraber el ele verdik. Kemerspor'u yaklaşık 4 sezon, bu seneyi de sayarsak 4.5 sezon yönetmeye çalıştık. Kemer'in bir değeridir dedik, yaşatalım dedik. Yönetimle birlikte maddi olarak kulübe çok şeyler verdik" dedi. Minta, geçen sene Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme yaparak pilot takım uygulaması yaptıklarını hatırlatarak, "Üzerine düşeni Antalyaspor yerine getirdi ama takım pahalı olunca verdikleri bize bir çare olmadı. Antalyaspor ile yaşamış olduğumuz o birliktelikten dolayı gelir, gider dengesi çok açıldı. Bayağı bir o yüzden sıkıntı yaşadık" ifadelerini kullandı.