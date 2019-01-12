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Tiner dökülen soba bomba gibi patladı

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Tiner dökülen soba bomba gibi patladı
BURDUR'UN Bucak ilçesinde bir mermer fabrikasında tiner dökülen sobanın parlaması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mermer fabrikasının işçileri, ısınmak için yakmaya çalıştıkları sobaya tiner döktü. Tiner dökülen soba alev aldı. Olayda Ali Akgül, Makbule Kaya, Hüseyin Tutumlu, Zeynep Ak ile Bedriye ve Mehmet Gökpınar yaralandı.

DURUMLARI AĞIR
Vücutlarının farklı yerlerinde yanık oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Tutumlu ve Zeynep Ak, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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Tiner dökülen soba bomba gibi patladı
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