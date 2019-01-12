Transferde her şey olabilir

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını beklentilerin çok üzerinde bir başarıyla tamamlayan Antalyaspor, oynanan 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 27 puan topladı ve tatile 6. sırada girdi. Özellikle taraftarların büyük bir merakla beklediği transfer çalışmaları hakkında açıklama yapan Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını açıkladı. BOFFİN'İ SATMAK İSTEMİYORUZ
Süğlün, Maicon'la yollarını ayırmalarıyla ilgili, "Türkiye içerisinden takımlarla adı geçiyor. Ayrılırken bize ülkesine dönmek istediğini söylemişti"
ifadesini kullandı. Takımda birkaç oyuncuya teklif geldiğini anlatan Süğlün, özellikle Boffin'i satmak istemediklerini sözlerine ekledi.
Süğlün, "Birkaç oyuncu daha gönderebiliriz. Yüzde 100 transfer yapmayacağız, diye bir şey söylemiyoruz. Mali sorumluluklarımızı yerine getirebileceğimiz duruma geçebilirsek transfer yapabiliriz. Hocamızın da bir takım talepleri var. Değerlendiriyoruz"
diye konuştu. VAİNQUEUR'DA İPTAL ŞOKU
Antalyaspor'da son dakika Vainqueur şoku yaşandı. Sezon sonuna kadar Monaco'ya 450 bin euro karşılığında kiralandığı açıklanan Vainqueur'in sağlık kontrolünden geçemedi açıklandı. Sağ adele sakatlığı olduğu öğrenildi. YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTI
ANTALYASPOR, ikinci devre hazırlıklarını Serik'te kamp yaptığı otelin tesislerinde sürdürdü. Kırmızı- beyazlı ekipte, hazırlık maçının kadrosunda yer almayan futbolcular antrenman yaptı. Hakan Özmert, Ondrej Celustka ve Sergen Yatağan fitness salonunda çalışırken, kaleciler Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde antrenmana çıktı. Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, yağmur altında 1 saat çalışarak antrenmanı tamamladı. MORALLER BOZULDU
Hazırlık maçında karşılaştığı Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'e 3-0 yenilen Antalyaspor'da moraller bozuldu. Bu mücadele sonrasında oyuncularıyla uzun bir toplantı yapan teknik direktör Bülent Korkmaz, hatalarına dikkat çekerek çalışmalarını bu yönde sürdüreceklerini kaydetti.