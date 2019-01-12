Transferde her şey olabilir

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını beklentilerin çok üzerinde bir başarıyla tamamlayan Antalyaspor, oynanan 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 27 puan topladı ve tatile 6. sırada girdi. Özellikle taraftarların büyük bir merakla beklediği transfer çalışmaları hakkında açıklama yapan Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını açıkladı.Süğlün, Maicon'la yollarını ayırmalarıyla ilgili,ifadesini kullandı. Takımda birkaç oyuncuya teklif geldiğini anlatanSüğlün,diye konuştu.Antalyaspor'da son dakika Vainqueur şoku yaşandı. Sezon sonuna kadar Monaco'ya 450 bin euro karşılığında kiralandığı açıklanan Vainqueur'in sağlık kontrolünden geçemedi açıklandı. Sağ adele sakatlığı olduğu öğrenildi.ANTALYASPOR, ikinci devre hazırlıklarını Serik'te kamp yaptığı otelin tesislerinde sürdürdü. Kırmızı- beyazlı ekipte, hazırlık maçının kadrosunda yer almayan futbolcular antrenman yaptı. Hakan Özmert, Ondrej Celustka ve Sergen Yatağan fitness salonunda çalışırken, kaleciler Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde antrenmana çıktı. Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, yağmur altında 1 saat çalışarak antrenmanı tamamladı.Hazırlık maçında karşılaştığı Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'e 3-0 yenilen Antalyaspor'da moraller bozuldu. Bu mücadele sonrasında oyuncularıyla uzun bir toplantı yapan teknik direktör Bülent Korkmaz, hatalarına dikkat çekerek çalışmalarını bu yönde sürdüreceklerini kaydetti.