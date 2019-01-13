22 bin 770 öğrenci spora adım attı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri spora teşvik etmek amacıyla 2014 yılında başlattığı Okullar Ligi, her yıl büyük bir heyecana sahne oluyor. 2014-2015 sezonunda 63 okul, 110 takım ve 1320 öğrencinin katılımıyla başlayan lig, 2018-2019 sezonunda 239 okul, 408 takım, 8 bin öğrencinin katılımı ile rekor kırdı.
5 yılda Okullar Ligi'nde mücadele eden öğrenci sayısı 22 bin 770'e ulaştı. Okullar Ligi'nin 2018-2019 sezonu yine büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oluyor. Okullar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak olan Şampiyon Okullar Ligi ikinci yarı da başlayacak. Daha önce ligde şampiyonluk kazanmış okulların mücadele edeceği ligde şampiyonların şampiyonu belirlenecek.
Sert geçmesi beklenen Şampiyon Okullar Ligi de büyük bir heyecana sahne olacak.