22 bin 770 öğrenci spora adım attı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri spora teşvik etmek amacıyla 2014 yılında başlattığı Okullar Ligi, her yıl büyük bir heyecana sahne oluyor.5 yılda Okullar Ligi'nde mücadele eden öğrenci sayısı 22 bin 770'e ulaştı. Okullar Ligi'nin 2018-2019 sezonu yine büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oluyor. Okullar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak olan Şampiyon Okullar Ligi ikinci yarı da başlayacak.Sert geçmesi beklenen Şampiyon Okullar Ligi de büyük bir heyecana sahne olacak.