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için joel obi iddiası

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Antalya için joel obi iddiası
ANTALYASPOR'DA transferle ilgili bir iddia da İtalyan basınından geldi. Antalyaspor'un Chievo Verona'da forma giyen Nijeryalı Joel Obi ile ilgilendiğini iddia edildi. Son olarak kulüpten, "Gönderdiğimiz oyuncularla masraflarımız azaldı. Mali sorumlulukları yerine getirebileceğimiz duruma geçebilirsek, transfer yapabiliriz" açıklaması gelmişti. Joel Obi için, kiralama formülünün gündemde olduğu öğrenildi. Inter'in de formasını terleten Obi, sezon başında Torino'dan Chievo Verona'ya 2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu sezonun ilk yarısında Serie A'da 11 maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.
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Antalya için joel obi iddiası
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