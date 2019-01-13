Antalya için joel obi iddiası

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR'DA transferle ilgili bir iddia da İtalyan basınından geldi. Antalyaspor'un Chievo Verona'da forma giyen Nijeryalı Joel Obi ile ilgilendiğini iddia edildi. Son olarak kulüpten,açıklaması gelmişti. Joel Obi için, kiralama formülünün gündemde olduğu öğrenildi. Inter'in de formasını terleten Obi, sezon başında Torino'dan Chievo Verona'ya 2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.