Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya’da taksiler denetlendi

’da taksiler denetlendi

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Antalya’da taksiler denetlendi

Antalya İle Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla 'taksicilere yönelik' denetim yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetimlerde 56 polis memuru görev aldı. Yapılan uygulamada toplam 501 taksi denetlendi.

CEZA KESİLDİ
Oenetimlerde, 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 22 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan işlem yapıldı. Toplam 2 bin 846 TL ceza yazıldı. 1 taksi trafikten men edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da taksiler denetlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN