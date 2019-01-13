Antalya’da taksiler denetlendi

Antalya İle Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla 'taksicilere yönelik' denetim yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetimlerde 56 polis memuru görev aldı. Yapılan uygulamada toplam 501 taksi denetlendi.

CEZA KESİLDİ

Oenetimlerde, 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 22 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan işlem yapıldı. Toplam 2 bin 846 TL ceza yazıldı. 1 taksi trafikten men edildi.