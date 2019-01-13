Güneş saçlı kadınlar

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 'Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları' temasıyla hazırlanan 'Memleketim Antalya 2019' takvimi, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde tanıtıldı. Tanıtıma ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan da katıldı. Takvimde İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere üç dilde 16 kadın heykel başının tanıtımları yer aldı.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTAR

Yeliz Gül Ege, ATAV tarafından basımına başlanan takvim serisinin 2019 yılı temasının, 'Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları' olarak belirlendiğini, takvimde yer alan saç modellerinin Antalya'nın Kadınları ve Tanrıçaları Roma Çağı Saç Tasarımları Sergisi'nde gerçek saçlarla şekillendirileceğini söyledi. ATAV'ın yaptığı bu tanıtım çalışmasının Antalya Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.