Hırsızı ayakkabı izi yakalattı

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Antalya'nınManavgat ilçesinde polis ekiplerinin dikkati bir hırsızlığı çözdü. Olay Yayla Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu K.K.'nin 'uyuşturucu kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan K.K.'nin, giydiği ayakkabıya ait izlerin, bazı hırsızlıklarda olay yerindeki izlerle benzerlik gösterdiği tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin kaldığı evde arama yaptı. Çalıntı olduğu belirlenen 6 küpe, 4 kolye, 1 bileklik, 7 yüzük ve 1 siyah el çantası ele geçirildi. K.K., sorgusunda suçunu itiraf etti. Toplam 14 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen K.K. makamlarca tutuklandı.